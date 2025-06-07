Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü! Daha 22 yaşındaydı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki başka bir araca çarptı, ardından karşı şeride geçerek motosikletli bir kuryeye çarptı. Kazada ağır yaralanan kurye Muhammet Yasin Su (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, saat 16.30 sularında Yazır Mahallesi Türkler Sokak’ta gerçekleşti. Yusuf Toprak (22) idaresindeki 34 RH 5474 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak park halindeki 34 DMN 976 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek 34 DSS 776 plakalı motosikleti kullanan kurye Muhammet Yasin Su’ya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarparak yere düştü. O anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücüden Muhammet Yasin Su, kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Yusuf Toprak ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İLK İŞ GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden kurye Muhammet Yasin Su’nun, bir süre ara verdiği kuryeliğe o gün yeniden başladığı ve kazanın, geri döndüğü ilk iş gününde meydana geldiği öğrenildi. Acı haberi alan meslektaşları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.