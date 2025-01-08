Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, Beylerce Sapağı Makasbaşı Camisi yanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Nizamettin P. idaresindeki 55 ABL 153 plakalı SUV tipi otomobil, aynı yönde ilerleyen Recep Yeşilyurt'un kullandığı 55 ARA 416 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Recep Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yeşilyurt hayatını kaybetti.

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.