Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen motosiklete çarptı.

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Savrularan motosiklet, park halindeki otomobile çarparak durabilirken, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen 34 AKY 91 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 EEM 267 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

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