Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 21.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih E. yönetimindeki motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Yaralı motosiklet sürücüsü kanlar içinde yerde yatarken, ilk müdahaleyi de çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.