Otomobilin çarptığı motosikletteki kız çocuğu can verdi

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı motosikletteki kız çocuğu can verdi

Amasya’da otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Tuzsuz köyünde C.İ.’nin (39) kullandığı 34 JFB 59 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde duran 31 MB 6511 plakalı motosiklete çaptı.

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Motosiklet üzerinde bulunan Suriye uyruklu M.A.K. (12) ve A.A.H. (4) isimli çocuklar yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan 4 yaşındaki A.A.H yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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