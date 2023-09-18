Otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Kaza, Atatürk yolu Cemil Çiçek Bulvarı üzerinde bulunan Bilim Teknik Koleji önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı yolun karşı tarafına geçmek isteyen lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş'e ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki otomobil çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince yakalanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.