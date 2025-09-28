Otomobilin çarptığı TIR sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde park halindeki TIR’ın yanında brandayı katlamaya çalışan sürücü Semih Özeken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.30 civarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde bulunan entegre fabrikasının önünde gerçekleşti. Bolu’dan Mudurnu yönüne seyir halinde olan S.O. idaresindeki 14 AAU 095 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 78 DD 188 plakalı tomruk yüklü TIR’ın sürücüsü Semih Özeken’e çarptı. Fabrikaya yük boşaltmak için TIR’ın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada otomobilin çarptığı Özeken, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Özeken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

