Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye (81) M.K. idaresindeki 38 RY 843 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam ağır yararlanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

