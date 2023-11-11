Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler Köprüsü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana caddede yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Erdağ (83) Hamza K. yönetimindeki 16 MA 9796 plakalı otomobilin kendisine çarpmasıyla metrelerce savruldu. Yaralı adama çevredekiler yardıma koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Erdağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, yaşlı adamın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.