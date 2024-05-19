Otomobilin çarptığı yavru karaca tedaviye alındı

Olay, Karabük - Eskipazar D-755 kara yolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, yolun ortasında yaralı bir karaca fark etti. Sürücü ve yanındakiler, karacayı yol kenarına taşıdıktan sonra Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ön ayaklarının kırık olduğunu tespit ettikleri karacayı araca alarak veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan karacanın, sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.