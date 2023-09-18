Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 JN 5809 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç’ı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Davut Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.