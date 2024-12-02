Otomobilin takla attığı kazada 3 yaralı var

Kaynak: İHA
Otomobilin takla attığı kazada 3 yaralı var

Kocaeli Gölcük'te D130 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; dün akşam saatlerinde D130 kara yolu Yalova istikameti Halıdere mevkiinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 EOY 993 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 41 K 2424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle B.A.'nın kullandığı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle Yalova istikametine ulaşım aksadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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