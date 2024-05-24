Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Düziçi-Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan uçurumdan yuvarlandı.

Otomobil, ağaçlara çarparak durabilirken, kaza sonucu sürücü Ramazan K. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.