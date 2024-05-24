Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düziçi-Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan uçurumdan yuvarlandı.

Otomobil, ağaçlara çarparak durabilirken, kaza sonucu sürücü Ramazan K. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

aw212160-04.jpg

aw212160-02.jpg

aw212160-03.jpg

aw212160-01.jpg

Son Haberler
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler! Gündem
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler!
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti... Keşfet
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti...
Tersine turizm tehlikesi Yazarlar
Tersine turizm tehlikesi
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi Yazarlar
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi
Hesap ver Mehmet Şimşek Yazarlar
Hesap ver Mehmet Şimşek
İşçiye disiplin cezası verilebilir mi? Yazarlar
İşçiye disiplin cezası verilebilir mi?
Bir dönemin sızısı ‘Varlık Vergisi’ Yazarlar
Bir dönemin sızısı ‘Varlık Vergisi’