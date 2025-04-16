Otomobilin yaya geçidinde çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

Kaza, akşam saatlerinde 1’inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydan geldi. B.A., yönetimindeki 22 KC 966 plakalı otomobil, cadde üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan F.D.’nin kullandığı 22 ABS 768 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü B.D. ile arkasında bulunan kadın yolcu yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.A., polis merkezine götürüldü.

Kaza anı motosikletle çarpışan otomobilin araç kamerasına yansıdı.