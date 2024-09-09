Otomobilinde 33 bin 306 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

Kütahya'da yapılan narkotik operasyonunda 33 bin 306 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine başlattığı takip sonucu, kent girişinde bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, arka koltukta bulunan valiz ve koli içinde 28 bin 168 sentetik uyuşturucu ve 5 bin 138 ecstasy hap olmak üzere toplamda 33 bin 306 hap bulundu. Araç sürücüsü O.M. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca, yılbaşından bu yana Kütahya genelinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan kişi sayısının 133'e ulaştığı bildirildi.