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Otomobilinden düşen süngeri almak isterken can verdi

Şanlıurfa'da, seyir halindeyken otomobilin bagajından düşen süngeri almak için durdurduğu araçtan inen sürücü Halil Tokmak, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:37
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Otomobilinden düşen süngeri almak isterken feci şekilde can verdi

Otomobilinden düşen süngeri almak isterken can verdi
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Kaza, akşam saatlerinde Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine gitmekte olan Halil Tokmak’ın kullandığı 72 AAS 108 plakalı otomobilin bagajından iple sarılı rulo sünger yola düştü.

Otomobilden süngerin düştüğünü fark eden Tokmak, aracını yol kenarına park ederek, yola düşen süngeri almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A.’nın kullandığı 63 ZH 080 plakalı otomobil, Tokmak’a çarptı. Ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Halil Tokmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokmak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için Yılmaz M.’nin kullandığı otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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