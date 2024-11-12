Otomobilini yıkarken kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı

Kaynak: DHA
Otomobilini yıkarken kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 51 yaşındaki Serhat Akgül, otomobilini yıkadığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir benzinlikte meydana geldi. Akgül, aracını yıkadığı esnada birden rahatsızlandı ve yere yığıldı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak, Akgül'e kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladılar. Bu kurtarma çabaları, olay anını gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Serhat Akgül’ün yardımına koşan vatandaşlar, ambulans gelmeden önce dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüsle müdahale ettiler. Ancak, sağlık ekipleri olay yerine vardığında Akgül’ün durumu çok kritikti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgül, hayata döndürülemedi ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Serhat Akgül’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akgül’ün geçirdiği ani kalp krizi, çevredeki kişilerin yardım çabaları ve olayın dramatik anlarıyla dikkat çekti. Bu tür durumlarda hızlı ve doğru müdahale, hayat kurtarıcı olabiliyor.

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