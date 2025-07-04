Otomobiliyle alevlerin içinden geçti! Tüyler ürperten anlar böyle kayda geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

İzmir'in 4 ilçesinde yangınlar şiddetini artırırken, Torbalı'da meydana gelen bir olayın kamera kayıtlarına geçmesi tüyler ürpertti.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kayda geçen görüntülerde bir otomobil sürücüsünün yolu kuşatan alevleri hiçe sayarak canını kurtarmak için aracını alevlerin üstüne sürdüğü görülüyor. Alevlerin içinden büyük bir soğukkanlılıkla geçen sürücünün sosyal medyadan paylaştığı anlar yangının büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ


İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.
Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

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Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir Ödemiş'te yangına müdahale eden ekipler kameraya böyle yansıdı. O anlar yürekleri ağza getirdi.

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