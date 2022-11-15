Ardahan'da otomobiliyle iki araca çarpan sürücü darbedildi

Kullandığı 53 EF 163 plakalı otomobil ile Artvin Caddesi'nde bir araca çarpan sürücü F.M.B, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Ardından Erzurum Caddesi'ni Kongre Caddesi'ne bağlayan noktada başka bir otomobile çarpıp duran F.M.B, araçlarında hasar oluşan sürücülerce dövüldü.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan sürücü F.M.B. ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.