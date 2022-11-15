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Ardahan'da otomobiliyle iki araca çarpan sürücü darbedildi

Ardahan'da bir kişi, otomobiliyle çarptığı iki aracın sürücüsü tarafından​​​​​​​ darbedildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:20
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Otomobiliyle iki araca çarpan sürücü darbedildi

Ardahan'da otomobiliyle iki araca çarpan sürücü darbedildi
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Kullandığı 53 EF 163 plakalı otomobil ile Artvin Caddesi'nde bir araca çarpan sürücü F.M.B, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Ardından Erzurum Caddesi'ni Kongre Caddesi'ne bağlayan noktada başka bir otomobile çarpıp duran F.M.B, araçlarında hasar oluşan sürücülerce dövüldü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan sürücü F.M.B. ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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