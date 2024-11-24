Adana Büyükşehir Belelediye Başkanı Zeydan Karalar kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana Büyükşehir Belelediye Başkanı Zeydan Karalar kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara'ya giderken yolda kaldığını duyurdu. Uçakların da çalışmadığını belirten Karalar, "Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Ankara'ya gitmek isteyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Çukurova Havalimanı'nda uçuşların iptal olmasını eleştiren Karalar, kara yolunu tercih etmek durumunda kaldığını ancak burada da yolda kaldığını belirterek sitem eden bir paylaşımda bulundu.

'EN UFAK BİR RÜZGARDA UÇUŞ YOK'

Karalar X hesabından bir video paylaşarak şunları söyledi: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da gerçekleştireceğimiz 24 Kasım etkinliği için eşimle birlikte saat 6.30'dan beri yoldayız. Çukurova Havalimanı'nda uçuş yok sağ olsunlar çok güzel bir yere yaptılar havaalanını. En ufak bir rüzgarda uçuş yok. Sürekli uçuş iptali olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Tam 2 saattir yoldayız. Yol kapalı. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz. İnşallah yetişiriz ama çok zor görünüyor."

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