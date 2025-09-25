Otomobille çarpışan kamyonet bariyerlere çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan kamyonet bariyerlere çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 civarında D-100 karayolunun Hacı Halil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nurettin G. idaresindeki ile aynı istikamette ilerleyen Bekir B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından savrulan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çıktı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan sürücü Bekir B. ile eşi Gülay B. ve 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

