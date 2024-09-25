Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

Sabah saat 06.10 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, M.A.'nın sürdüğü otomobile 34 KLV 050 plakalı motosiklet ile arkadan çarpan Alperen Kahveci isimli genç ağır yaralandı.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alperen Kahveci olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra 112 acil servis ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü genç, yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay anının kaydedildiği görüntülerde kazaya karışan motosikletin ağır hasar almış şekilde durduğu görüldü.