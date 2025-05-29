Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaraland

Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaraland

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu kara yolu üzerindeki Üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 14 AAZ 784 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 14 ADF 018 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
DEM ve AKP arasında büyük çatlak! Süreç zora mı giriyor?
DEM ve AKP arasında büyük çatlak! Süreç zora mı giriyor?
Doğuştan Sadık 4 Burç: Onlar Eşlerini Asla Aldatmıyorlar!
Doğuştan Sadık 4 Burç: Onlar Eşlerini Asla Aldatmıyorlar!
DEM ağzındaki baklayı çıkardı; özerklik istedi
DEM ağzındaki baklayı çıkardı; özerklik istedi
PKK, şimdi Suriye ordusu mu olacak?
PKK, şimdi Suriye ordusu mu olacak?
Ekonomi nereyegidiyor? (II)
Ekonomi nereyegidiyor? (II)