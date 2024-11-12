Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi

Kaza, Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kavşakta gerçekleşti.

Mahmut Ç. yönetimindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil, kavşakta Hasan Yasin'in kontrolündeki 01 AHH 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil ise motosikleti altına alarak yaklaşık 50 metre daha ilerleyip durabildi.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirerek polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hasan Yasin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yasin’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği ve sorumluluğun kimde olduğu, polis ekiplerinin yapacağı incelemelerle netlik kazanacak.

Bu trajik olay, trafikteki dikkat eksikliklerinin