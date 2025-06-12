Otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı



Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Fethiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Recep Ö. (26) idaresindeki 09 ABK 385 plakalı Nissan marka otomobil ile K.G. (15) idaresindeki 07 GR 116 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü K.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.E.Y. (13) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.