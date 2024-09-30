Otomobille çarpışan motosikletteki çift hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu 37 yaşındaki Mursel Elhatip ve 35 yaşındaki eşi Serap Elhatip hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskenderun-Antakya kara yolunda gerçekleşti. Mursel Elhatip’in kullandığı 31 MC 5031 plakalı motosiklet, M.Y. yönetimindeki 31 EZ 111 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki çift yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü M.Y., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.