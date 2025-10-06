Otomobille elektrikli bisikletin çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki 70 ACS 893 plakalı Citroen marka otomobil ile M.K.Ş.'nin (16) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.K.Ş. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aynı istikamette seyreden elektrikli bisikletle otomobilin çarpışması sonrasında elektrikli bisikletin devrilmesi görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

