Otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

Olay yerinden hızla kaçan A.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geç saatlerde Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti Aktarılan bilgilere göre A.A., yönetimindeki 06 PGM 09 plakalı otomobille cadde üzerinde köpeğini gezdiren H.N.K.’nin yanında durdu. Otomobilden inen adam, genç kadına saldırıp beraberindeki köpekle birlikte darbetti. Kadını saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindiren A.A., elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekme attı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, KADIN OTOMOBİLDEN KAÇTI

Kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar A.A.’ya tepki gösterdi. Birçok kişi pencere ve balkonlara çıktı. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak şehir zorbasının üzerine doğru gitti. Bunun üzerine şüpheli otomobiline binerken bu fırsattan yararlanan H.N.K. ise araçtan dışarı çıktı.

Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalışırken bu kez onu engellemeye çalışan kadın düşerek, başına kaldırıma çarptı.

KÖPEK BULUNAMADI

Mahalleli kadının etrafından çember oluştururken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek ise bulunamadı.

ŞÜPHELİ ADAM KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri ise olay yerinde yaralı kadın ile çevredekilerin bilgisine başvurdu. Ardından polisin yaptığı çalışma ile yeri tespit edilen A.A., kaçtığı otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor