Otomobille kanala uçtu! ‘Tavus kuşu gibi uçtum’ dedi

Aksaray’da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Sami Olgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olgun, “Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım” dedi.

Kaza, saat 13.30 civarında Tacin Mahallesi Yeşilova beldesinde gerçekleşti. Sami Olgun’un kontrolünü kaybettiği 68 ACK 357 plakalı otomobil, boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Emniyet kemeri takılı olan Olgun, araçtan çıkarılarak ambulansta tedavi edildi.

Polislerin kazanın nasıl olduğunu sorduğu Sami Olgun, “Kaza virajda oldu. Bu levhayı hiç fark etmedim. Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım. 5 yıl önce de Belçika’dan yine izine gelince kaza yapmıştım. Bu sefer evime 100 metre kala kaza yaptım. Emniyet kemerim takılıydı, kurtardım. Ben bisiklete bile binsem kemer takarım” yanıtını verdi.

Polis ekipleri kaza hakkında tutanak düzenledi.

