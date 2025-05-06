Otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.


Kaza, Çerkezköy-Çorlu yan yolu üzerinde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu minibüsü ile K.Ç. idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Çorlu’dan Saray istikametine seyreden minibüste 5 yolcu bulunurken, çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü K.Ç. ağır yaralandı. Minibüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan feci kaza, bölgede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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