Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İHA
Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Karaman’da otomobil ile çarpışmanın ardından yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan Ünsal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki DN-708-TV yabancı plakalı Mercedes marka otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 EN 743 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

motores.jpg

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Santarelli için karar çıktı Spor
Santarelli için karar çıktı
Baş ağrısını bunlarla yok edin Sağlık
Baş ağrısını bunlarla yok edin
Banu Alkan'ın tercihi Afra Saraçoğlu Magazin
Banu Alkan'ın tercihi Afra Saraçoğlu
Çapraz bağları yırtıldı Spor
Çapraz bağları yırtıldı
Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı Yaşam
Kiliseden haç çaldı. Nedenini duyanlar şaştı kaldı
İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli Sağlık
İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı Gündem
250 metre yükseklikte mahsur kalan kedi kurtarıldı