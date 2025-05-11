Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olaya tanık olan düğün davetlileri yaralı sürücünün yardımına koştu.

Kaza, saat 22.50 sıralarında İnegöl'ün Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun Ç. (24) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan İlker A. (52) idaresindeki 16 BOY 249 plakalı otomobilin sola dönüş yaptığı sırada aracın yanına çarptı.

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ÇARPIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÜĞÜN SALONUNDAN ÇIKANLAR YARDIMA KOŞTU

Kaza sırasında bölgede bulunan düğün salonundan çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Görgü tanıkları, yaralı sürücüye yardım ederek sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Harun Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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