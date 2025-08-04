Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Veysel Taş (23) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Burç Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. yönetimindeki otomobil ile A.D.'nin kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde A.D.'nin kullandığı otomobildeki Veysel Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Veysel Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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