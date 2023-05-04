Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, dün gece saatlerinde D-140 kara yolunun Balbalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kuzuluk yönüne giden Nihat Çakıl yönetimindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 54 EL 900 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Nihat Çakıl ile otomobillerde bulunan Murat Yılmaz, Hacer Tunca, Burak Tunca ve İbrahim Tunca araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlardan çıkarılan 4 ağır yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Nihat Çakıl da kurtarılamadı. İbrahim Tunca’nın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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