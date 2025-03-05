Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 6 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 6 yaralı var

Yozgat'ta otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnceçayır mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden E.E. idaresindeki 34 GBF 551 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen S.K. idaresindeki 55 PS 582 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Fiat otomobil, aynı yönde ilerleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan E.E., S.K., S.K., S.S., F.K. ve D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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