Otomobillerde tamamen yasaklanacak! Tarih belli oldu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv piyasasındaki rekabet de hız kazandı. Ancak teknolojik donanımlar otomobillerde bir takım problemleri de beraberinde getirebiliyor. Çin’de bulunan otomotiv düzenleyicileri güvenlik riskleri ve işlevsel sorunlar gerekçesiyle elektrikli araçlar kapsamında gizlenen kapı kollarını yasaklamayı planlıyor.

TARİH BELLİ OLDU



2027 yılının temmuz ayında yürürlüğe girmesi planlanırken, üreticilere ise bir yıllık geçiş süresi tanınması bekleniyor. Bu düzenlemenin sorunların çözümüne yönelik olup olmayacağı merak konusu.

Öte yandan taslak düzenlemeye göre, yeri gizlenen ve klasik kapı kolları araç tasarımlarında kullanılmaya devam edecek. Bununla birlikte mutlaka mekanik yedekleme şartı aranacak. Kaza gibi olağan dışı durumlarda kapıların otomatik açılmasına yönelik olarak güvenlik kriterleri de standartlara eklenecek.

Bununla birlikte elektronik kapı kolları şık ve daha modern bir dizayn sunmasına karşın araçlarda dekoratifliği ön plana çıkarıyor olsa da arıza oranının yüksek olduğu güç kaybı gibi sorunlar ya da soğuk hava veya yangın gibi durumlarda devre dışı kalması gerekçesiyle uygulanabilirlik açısından kullanıcıları düşündürüyor.

