Otomotiv devi 1.8 milyon aracını geri çağırdı. Hayati tehlikesi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi 1.8 milyon aracını geri çağırdı. Hayati tehlikesi ortaya çıktı

Tesla, araç kaputlarının beklenmedik şekilde açılabilme riski nedeniyle 1,8 milyon aracını geri çağırdı.

Tesla, bu araçların Çin'de üretilen kaput mandallarında bir problem olduğunu ve bu sebeple geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

Sorunun nedeni, araç kaputlarının beklenmedik bir şekilde açılması ve bu durumun sürücünün görüşünü engellemesiyle hayati kazalara yol açma riski olarak belirtiliyor.

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 2021-2024 model yıllarına ait Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 model yılına ait Model Y araçlarını kapsayan geri çağırma kararını duyurdu.

Şirket, mart ayında Çin'deki bazı müşterilerden kaputların kendiliğinden açıldığına dair şikayetler aldıktan sonra bu durumu araştırmıştı.

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İKİNCİ BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMA

NHTSA, Tesla'nın bu sorunu çözmek amacıyla havadan bir yazılım güncellemesi yapacağını ve araç sahiplerine bilgi vereceğini belirtti. Tesla, sorunun Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha az görüldüğünü fakat yine de önlem almak için bu geri çağırma kararını aldıklarını ifade etti.

Bu geri çağırma, Tesla'nın bu yıl içindeki ikinci büyük geri çağırma operasyonu oldu.

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Tesla, geçtiğimiz ay 11 bin bandının yukarısında Cybertruck'ı dış kaplama ve ön cam sileceklerinde tespit edilen arızalar sebebiyle geri çağırmıştı. Bu durum, Tesla'nın kalite kontrol süreçlerine dair endişeleri artırdı.

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