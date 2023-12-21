Otomotiv devi 1 milyon aracı geri çağırdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
Otomotiv devi 1 milyon aracı geri çağırdı
Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota, hava yastıklarının açılmamasına neden olabilecek ve yaralanma riskini artırabilecek bir kusur nedeniyle 1 milyon aracını geri çağırdı.

Toyota, yaptığı açıklamada, hava yastıklarının açılmamasına neden olabilecek ve yaralanma riskini artırabilecek bir kusur nedeniyle 1 milyon aracı geri çağıracağını söyledi.

Geri çağırmanın, 2020 ile 2022 modelleri arasında olan bir dizi Toyota ve Lexus aracı kapsıyor. Geri çağırmaya Toyota Avalons, Camrys, Highlanders, RAV4'ler, Siennas ve Corollas'ın yanı sıra bu modellerin bazı hibritlerinin de dahil olduğu belirtildi.

Geri çağrılan Lexus modelleri arasında ES250 sedan ve RX350 SUV da yer alıyor.

Geri çağrılan araçların ön yolcu koltuğunda hatalı üretilmiş olabilecek sensörler bulunuyor. Yapılan açıklamada, bu sensörlerin potansiyel olarak kısa devre yappıp hava yastığı sisteminin yolcunun doğru ağırlığını belirlememesine ve bazı çarpışma türlerinde potansiyel olarak açılmamasına neden olabileceği belirtildi.

Toyota ve Lexus bayilerinin OCS sensörlerini inceleyecekleri ve gerekirse sahiplerine hiçbir ücret ödemeden değiştirecekleri açıklandı.

Toyota, araçlarının geri çağrılması durumunda müşterilerini Şubat 2024 ortasına kadar bilgilendirecek.

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