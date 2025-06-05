Otomotiv devi 20 bin kişiyi işten çıkaracak: Sektörü sarsan karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi 20 bin kişiyi işten çıkaracak: Sektörü sarsan karar!

Ekonomideki dalgalanmalar çeşitli sektörleri etkilemeye devam ediyor. Otomotiv devlerinden biri olarak ön plana çıkan Volkswagen 20 bin personeli ile yollarını ayıracak.

Ekonomide yaşanan gelişmeler, farklı sektörleri de etkisi altına alıyor. Almanya’daki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir eşiği atlatan Volkswagen ülke genelinde yürütülen program kapsamında 20.000 çalışanlı karşılıklı anlaşma sağladı. Şirket, erken emeklilik ve tazminat paketleri üzerinden 20.000 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.


Wolfsburg’daki genel merkezinde yapılan son şirket toplantısında İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, 20 bin çalışanla ayrılık sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

Personel azaltımına paralel olarak, Volkswagen stajyer alımında da önemli bir kesintiye gidiyor. 2026 yılından itibaren şirket, her yıl 1400 yerine yalnızca 600 stajyer kabul edecek. Bu adımın da uzun vadede iş gücü maliyetlerini dengeleme planının bir parçası olduğu görülüyor.

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