Otomotiv devi 3 fabrikasını kapatacak! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’den dikkat çeken bir karar geldi. Maliyetleri düşürme planları çerçevesinde bir süredir sendikalarla temas halinde olan Volkswagen, Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatacağını ve birçok çalışanını işten çıkaracağını söyledi.

Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, konuyla ilgili açıklama yaptı. Cavallo yaptığı açıklamada şirketin yönetim kurulunun Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istediğini dile getirdi.

Almanya’daki Volkswagen’in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret etti. Cavallo, şirketin yönetim kurulunun fabrika kapatılışının ardından işten çıkarmaları planlandığını söyledi.

İşçilere yönelik yapılan bir etkinlikte Cavallo konuyla ilgili, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil." diye konuştu.

Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını ifade etti.

Cavallo, kapanmadan Almanya’daki hangi fabrikaların etkileneceğini açıklamazken işten çıkarmalarla ilgili sayı vermedi ancak büyük çaplı bir işten çıkarma olacağının sinyalini verdi.

HİSSELERİ ÇAKILDI

Bu açıklamanın ardından Volkswagen hisseleri düştü. Hisseler yüzden 1'den fazla düşüş gösterdi. Aynı şekilde Mercedes Benz’in hisselerinde düşüş görüldü. Volkswagen hisseleri son beş yılda değerinin yüzde 44'ü eridi.