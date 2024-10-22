Otomotiv devi 400 bin aracı teslim edemedi. Türkiye'de de satılıyor. Hata kazayla ortaya çıktı

BMW, fren sistemi arızası nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağırma kararı almıştı. Bu olay, son günlerde otomotiv devinin üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Durumun ciddiyeti, meydana gelen bir kazayla daha da gün yüzüne çıktı.

Kazada yer alan BMW X7'nin sürücüsü, aracı yeni almıştı ve ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ancak hız sınırlı bir otoyol bölümünde fren sistemi arızası meydana geldi. ABS ve DSC sistemlerinin devre dışı kalması sonucunda sürücü, frenleri aşırı bir şekilde kullanmak zorunda kaldı. Yine de yaklaşık 200 metre fren mesafesi kat edilmesine rağmen çarpışma kaçınılmaz oldu.

BMW, bu kazanın ardından mobilite garantisi sunmasına rağmen, sürücüye aracının kullanılamaz durumda olduğunu bildirerek tren kullanmasını tavsiye etti. Üç gün sonra sürücü, ABS ve DSC sistemlerinin arızalanabileceğini belirten geri çağırma bildirimini aldı.

Bu bildirim, kazanın nedenini anlamasında büyük bir rol oynadı. Alman basını, BMW’ye kazayla ilgili sorular yönelttiğinde, şirket kazanın sebebi hakkında bilgi sahibi olduklarını ve fren sisteminde bir sorun bulunmadığını belirtti.

TESLİMATLAR 3-5 AY GECİKECEK

Ancak birkaç gün sonra BMW, sürücüye aracında bir sistem arızası olduğunu ve entegre fren sisteminin (IBS) değiştirilmesi gerektiğini bildiren bir yazı gönderdi. Bu durum, BMW'nin açıklamalarının tutarsız olduğu ve gerçeği gizlemeye çalıştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

BMW, bu arızadan etkilenen yaklaşık 400 bin araç için teslimat durdurma kararı aldı. Teslimatlar, gerekli yazılım güncellemeleri yapılmadan ve gerekiyorsa yeni fren sistemleri takılmadan gerçekleştirilmeyecek.

Ancak, yedek parçaların temin edilmesinin 3 ila 5 ay süreceği öngörülüyor. BMW, araç sahiplerinin bilgi yazısını imzalayıp onaylamadan araçlarını teslim almasına izin vermiyor. Bu durum, müşteriler arasında endişe yaratıyor.

TAZMİNAT HAKKI DOĞDU

Yeni araç satın alan müşteriler, yasal garanti kapsamında haklarını talep edebilirler. Bu haklar, satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerlidir. 2022 yılında satın alınan araçlar için bu süre, 2024 sonunda sona erecektir. Ayrıca, müşteriler, araçlarındaki sorunlar nedeniyle geri iade veya tazminat talep edebilirler.

Etkilenen modeller arasında BMW 2 Serisi Active Tourer, BMW X1 ve iX1, BMW XM, BMW X5 LCI, BMW X6 LCI ve X6M LCI, BMW X7 LCI, BMW 5 Serisi Sedan (i5 dahil), BMW 7 Serisi Sedan, BMW Alpina XB7, Mini Cooper, Mini Countryman ve Rolls-Royce Spectre bulunuyor. Bu durum, BMW'nin müşteri güvenini yeniden kazanması için ciddi bir sınav niteliği taşıyor.