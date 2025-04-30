Otomotiv devi 600 bin aracını geri çağırdı. 12 kazada 12 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Otomotiv devi 600 bin aracını geri çağırdı. 12 kazada 12 kişi yaralandı

General Motors, ABD’de 600 bin SUV ve kamyoneti motor arızası nedeniyle geri çağırdı. 12 kaza ve 12 yaralanma raporlandı, bayiler motorları onaracak veya değiştirecek.

Dünyaca ünlü otomotiv devi General Motors (GM), ABD’de yaklaşık 600 bin SUV ve kamyoneti geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırma, 2021-2024 model yıllarında üretilen Cadillac Escalade, Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL modellerindeki 6.2L V8 benzinli motorları kapsıyor. Sorunun kaynağı, biyel kolu ve krank mili parçalarındaki üretim hataları. Bu hatalar, motor hasarına veya tamamen arızaya yol açabiliyor.

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GM, bu sorunla bağlantılı 12 kaza ve 12 yaralanma vakası tespit etti. Şirket, bayilerde araç motorlarının detaylı bir şekilde inceleneceğini, gerekirse onarılacağını veya değiştirileceğini belirtti. Ayrıca, muayeneden geçen araçlara daha yüksek viskoziteli motor yağı uygulanacak. Bunun için yeni bir yağ doldurma kapağı ve yağ filtresi değişimi yapılacak.

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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ocak 2025’te V8 motorlu GM araçlarında yaşanan motor arızalarıyla ilgili 877.710 aracı kapsayan bir soruşturma başlatmıştı. GM, 2022’den bu yana benzer sorunlarla ilgili üç soruşturmayı kapatmış olsa da, krank mili, biyel kolu veya motor yatağı kaynaklı 28.102 şikayet raporlandı. Bunlardan 14.332’si, araçlarda tahrik kaybına işaret ediyor.

GM, müşterilerini bilgilendirmek için harekete geçti ve bayilere gerekli talimatları verdi. Şirket, araç sahiplerine en yakın bayiye başvurmalarını öneriyor. Geri çağırma sürecinin, müşteri güvenliğini ön planda tutarak hızlıca tamamlanması hedefleniyor. Bu olay, otomotiv sektöründe üretim kalitesi ve güvenlik standartlarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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