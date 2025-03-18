Otomotiv devi 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Çok sayıda Türk de çalışıyor

Almanya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Audi, 2029 yılına kadar 7 bin 500 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Volkswagen Grubu’na bağlı lüks otomobil markası, bu kararın arkasında giderek artan rekabet baskısı, ekonomik belirsizlikler ve yüksek maliyetleri gösterdi. İşten çıkarmalar özellikle yönetim ve geliştirme departmanlarında gerçekleşecek.

GÖNÜLLÜ AYRILIK PAKETİ

Audi’nin yaptığı açıklamaya göre, bu iş gücü azaltımıyla birlikte yıllık 1 milyar Euro tasarruf sağlanması planlanıyor. Şirket, sendikalar ve iş konseyiyle yapılan müzakereler sonucunda işten çıkarmaların sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtti. Audi'nin bu süreçte toplu işten çıkarmalar yerine, doğal emeklilik süreçlerini ve gönüllü ayrılık paketlerini teşvik edeceği öğrenildi.

8 MİLYAR EURO YATIRIM

Öte yandan Audi, önümüzdeki dört yıl içinde Almanya'daki fabrikalarına toplam 8 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca, iş güvenliği garantisi anlaşmasını 2033 yılının sonuna kadar uzattığını duyurarak mevcut çalışanlarına güvence vermeye çalıştı. Ancak, bu hamleler iş gücü kesintisini önlemek için yeterli olmadı.

DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Son yıllarda elektrikli otomobil satışlarında yaşanan düşüş, Audi ve ana şirketi Volkswagen’i zor durumda bıraktı. Audi, geçtiğimiz aylarda Brüksel’deki fabrikasını kapatma kararı almış ve maliyet düşürme stratejisini hızlandırmıştı. Volkswagen Grubu da Aralık 2024’te 35 bin kişiyi kapsayan büyük çaplı bir işten çıkarma programı başlatmıştı.

6 YILDA BİNLERCE KİŞİ ATILDI

Audi, iş gücünü azaltma sürecine ilk olarak 2019’da başlamıştı. O tarihten bu yana şirket, iki fabrikasında kapasiteyi düşürerek yaklaşık 9 bin 500 çalışanını işten çıkardı. Yeni işten çıkarmalarla birlikte bu sayı 17 bine ulaşmış olacak.

Audi’nin Almanya’daki üretim tesislerinde çok sayıda Türk çalışan bulunuyor. İşten çıkarmaların hangi çalışanları kapsayacağına dair detaylı bilgi verilmezken, gönüllü ayrılık paketlerinin sunulması nedeniyle etkilenme oranının çalışanların tercihine bağlı olacağı düşünülüyor.