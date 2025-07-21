Otomotiv devi 70 bin aracını geri çağırdı. Şirketten Türkiye açıklaması

Japon otomotiv devi Toyota, bazı modellerinde tespit edilen ekran hatası nedeniyle küresel çapta 69 bin 586 aracı geri çağırma kararı aldı. Temmuz 2022 ile Nisan 2025 arasında, özellikle Avustralya’da satılan araçları kapsayan bu karar, Türkiye’de satışı olmayan modelleri ilgilendiriyor. Şirket, sorunlu araç sahiplerini en kısa sürede yetkili servislere yönlendirdi.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma, popüler modelleri kapsıyor: C-HR Hybrid, Camry Hybrid, Corolla Hatch ve Sedan (hibrit ve benzinli), Corolla Cross, GR Yaris, GR Corolla, Kluger (hibrit ve benzinli) ve RAV4 (hibrit ve benzinli). Bu araçlarda, 12.3 inçlik gösterge paneli ekranının zaman zaman siyah kalması sorunu yaşanıyor. Bu ekran, hız, uyarı ışıkları ve sürüş bilgileri gibi kritik verileri gösteriyor.

2 SAATE YAKIN SÜRÜYOR

Toyota, sorunun yazılımsal bir hata olduğunu belirtti. Ekranın çalışmaması, sürücülerin hayati bilgilere erişimini engelleyerek kaza riskini artırabilir. Ayrıca, hibrit modellerde enerji tüketiminin beklenenden fazla olması performans düşüşüne neden olabiliyor.

Toyota, sorunu çözmek için ücretsiz yazılım güncellemesi sunuyor. Güncelleme işlemi, modele göre 1 ila 2,5 saat sürüyor ve tüm yetkili bayilerde gerçekleştirilebiliyor. Şirket, araç sahiplerine sorun olmasa bile servise başvurmalarını öneriyor.

RANDEVU SİSTEMİ DEVREDE

Toyota Türkiye, geri çağrılan modellerin ülkede satılmadığını duyurdu. Ancak, ithal edilen araç sahiplerinin Toyota’nın global sitesindeki listeden araçlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Etkilenen araç sahipleri, Toyota’nın resmi internet sitesinde yayımlanan listeden araçlarının durumunu kontrol edebilir. Şirket, süreci hızlandırmak için randevu sistemini devreye aldı.