Otomotiv devi 869 bin aracını geri çağırıyor. Ölümcül hata tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Otomotiv devi 869 bin aracını geri çağırıyor. Ölümcül hata tespit edildi

Citroen, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle Avrupa'daki 870 bin aracını geri çağırıyor. Söz konusu hata, ölümcül patlamalara yol açabilen ciddi bir güvenlik riski taşıyor.

Fransız otomobil devi Citroen, Japonya menşeli Takata hava yastıklarında tespit edilen ölümcül arıza nedeniyle Avrupa'da büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

2014 yılından bu yana devam eden sorun, hava yastıklarının içindeki gazın ısı ve neme maruz kalması sonucu patlamalara yol açarak ciddi yaralanmalara hatta ölüme sebep olabiliyor. Citroen, toplamda 869 bin aracın etkileneceğini duyurdu.

Geri çağırma işlemi, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna gibi ülkelerde satılan araçları kapsayacak. Citroen, geri çağırma sürecinin önümüzdeki haftalarda başlayacağını ve diğer Avrupa ülkelerine de yayılacağını açıkladı.

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Fransa'da yaklaşık 400 bin aracın geri çağrılacağı belirtiliyor. Etkilenen araçlar arasında, markanın en popüler modeli olan Citroen C3 de yer alıyor.

Takata'nın ürettiği hava yastıkları, dünya çapında birçok otomobil üreticisini olumsuz etkilemişti. Volkswagen, Nissan, BMW ve Toyota gibi büyük markalar da bu sorundan dolayı milyonlarca araçlarını geri çağırmıştı. Takata’nın hava yastıkları, üretim hatası nedeniyle zamanla patlama riski taşıyor ve bu durum, araç içindeki yolcular için ölümcül tehlikeler oluşturuyor.

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Citroen’in bu geri çağırma kararı, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırırken, markanın güvenlik önlemlerini güçlendireceği ve potansiyel riskleri en aza indirmek için gerekli adımları atacağı ifade ediliyor.

Müşterilere, geri çağırılan araçların ücretsiz onarımının yapılacağı ve güvenliklerinin sağlanacağı bilgisi verildi.

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