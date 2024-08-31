Otomotiv devi 90 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li düzenleyici kurum Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bugün Ford işe ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, araçlardaki motor emme valflerinin sürüş sırasında kırılabileceği için Ford'un 90 bin 736 aracı geri çağıracağını aktardı.

ARAÇLAR AÇIKLANDI

NHTSA, geri çağırmanın 2.7L veya 3.0L Nano EcoBoost motorla donatılmış belirli 2021-2022 Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus ve Lincoln Aviator araçlarını etkilediğini belirtti.

ÇÖZÜM SUNDULAR

Çözümün bir parçası olarak bayilerin çevrim testi bir motor gerçekleştirileceği ve gerektiğinde motorun ücretsiz olarak değiştirileceği vurguladı.