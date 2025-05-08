Otomotiv devi araçlarını geri çağırdı! Büyük risk ortaya çıktı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen teknik değerlendirmede, Volkswagen'in elektrikli minibüs modeli ID. Buzz’ın üçüncü sıra koltuğuna dair çarpıcı bir tespit yapıldı. Resmi olarak iki kişilik olarak sınıflandırılmış bu koltuk, fiziksel olarak üç yolcunun oturabileceği genişlikte. Ancak koltukta sadece iki adet emniyet kemeri bulunuyor.

5 BİN 700 ARAÇ GERİ ÇAĞIRILIYOR

Bu durum, ABD’nin yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine aykırı olduğu için toplamda 5.700 aracın geri çağrılmasına karar verildi. NHTSA'nın açıklamasında, koltuğun standartlarda belirtilen maksimum oturma genişliğini aştığına dikkat çekilirken, bu tasarımın olası bir kazada ortada oturacak yolcu için ciddi güvenlik riski yaratabileceği belirtildi.

ALAN DARALTILACAK

Volkswagen'in bu sorunu çözmek için tercih ettiği yöntem ise alışılmadık bir yaklaşımı içeriyor. Şirket, koltuğa üçüncü bir emniyet kemeri eklemek yerine, mevcut oturma alanını sınırlandıracak ek dolgusuz kaplama parçaları kullanarak alanı daraltmayı planlıyor.

Bu basit ama etkili çözüm sayesinde, koltuk yalnızca iki kişilik olacak şekilde yeniden şekillendirilmiş olacak. Böylece araç tasarımı hem ilk planlanan yapıya hem de güvenlik yönetmeliklerine uygun hale getirilecek. Volkswagen, bu müdahale sayesinde geri çağırma sürecini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.