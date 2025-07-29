Otomotiv devi araçlarını geri çağırdı! Kısa devre riski var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi araçlarını geri çağırdı! Kısa devre riski var

Otomotiv devleri arasında yer alan Hyundai, 2025 model Ioniq 5 serisine ait bazı araçlarda saptanan teknik bir sorunu ileri sürerek geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Geri çağırma kapsamında araç sahiplerine yangın riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha yaşanılabilir bir dünya için, ekosistemi destekleyen araç modelleri de ön plana çıkmaya başladı. Elektrikli otomobil piyasasının hızla gelişmesi, üretilen araçlarda birtakım sorunları da beraberinde getiriyor.

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Hyundai’nin son geri çağırma kararının nedeninin batarya sisteminde yer alan “busbar” adı verilen bağlantı elemanlarının yeterince sıkılmamış olması olarak belirtildi.

Öte yandan şirket, söz konusu parçaların elektrik akımını bataryadan araç sistemlerine iletmekle görevli olduğunu ve gevşek bağlantıların zamanla kısa devreye yol açabileceğini bellirterek, araçların bina yakınlarında ya da başka araçların yanında park edilmemesi konusunda kullanıcıları uyarıda bulundu. Bununla birlikte gevşek bağlantıların zamanla daha büyük sorunlara yol açabileceğinin de altı çizildi.

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