Otomotiv devi binlerce aracı geri çağırdı. Türkiye'de en çok satılan marka

Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni nesil elektrikli modelleri Renault R5 ve Alpine 290’da tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle 15 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Şirket, araç sahiplerinden yetkili servislere başvurarak kısa sürede çözülebilecek bu teknik sorunu gidermelerini istedi.

ARIZA IŞIĞI YANIYOR

Renault'nun açıklamasına göre, arızanın kaynağı elektrik motorunun kontrol ünitesinde (ECU) meydana gelen yazılımsal bir hata. Bu durum, araçlarda gösterge panelinde STOP ışığı veya motor arızası uyarısının yanmasına neden olabiliyor. Ancak şirket, bu teknik aksaklığın sürüş güvenliğini doğrudan tehdit etmediğini ve geri çağırmanın yasal bir zorunluluk taşımadığını belirtti.

ÜCRET ALINMAYACAK

Yetkili servislerde yapılacak işlemle, motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması sağlanacak ve olası arıza uyarıları engellenecek. Renault, işlem süresinin oldukça kısa olduğunu ve tamamen ücretsiz gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sayede araç sahipleri ek bir maliyet yüküyle karşılaşmadan araçlarını güvenle kullanmaya devam edebilecek.

ARIZA 4 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu arıza, yeni Renault R5 modelinin piyasaya sürülmesinden yalnızca dört ay sonra ortaya çıktı. Buna rağmen, Renault geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2024 yılı için güçlü satış performansıyla rekor seviyede faaliyet kârı elde ettiğini duyurdu. Uzmanlar, geri çağırma sürecinin marka imajını olumsuz etkilemeyeceğini, aksine müşteri memnuniyeti açısından olumlu bir adım olabileceğini belirtiyor.