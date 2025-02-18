Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı. Sakın kullanmayın uyarısı yapıldı

Citroen ve DS, Fransa'da 2008-2013 yılları arasında tescil edilen C3 ve DS 3 modellerini geri çağırarak, sürücülere hava yastığı değişimi yapılana kadar araçlarını kullanmamaları uyarısında bulundu.

Citroen ve DS, Fransa'nın kuzeyinde yaşayan 2008-2013 yılları arasında tescil edilen C3 ve DS 3 model araçların sahiplerinden, Takata markalı hava yastıkları değiştirilene kadar araçlarını kullanmamalarını istedi.

Ulaştırma Bakanlığı’na göre, Takata hava yastıkları, ciddi yaralanmalara yol açma riski taşıyor. Bu hava yastıklarının iklim koşulları nedeniyle daha hızlı bozulduğu belirtildi. Şimdiye kadar yurt dışında 11, Fransa'da ise 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı kaydedildi.

Citroen ve DS, 2024’ün başında Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde "Dur Sürüş" adıyla geri çağırma kampanyasına başlamıştı. Bu kampanyada, sıcaklık ve nem faktörlerinin hava yastıklarını bozma riskine karşı önlem alınması amacıyla harekete geçildi.

Yapılan açıklama ile, Lyon-Clermont-Ferrand hattının kuzeyindeki bölgelerde de benzer bir uyarı yapıldı. Loire-Atlantique bölgesinde yapılan testler sonrası, Stellantis, Fransa'nın geri kalanında da bu tedbirleri genişletme kararı aldı.

Stellantis sözcüsü, 2024 kampanyasında olduğu gibi sürücülerin uzun süre yolda kalmayacaklarını, çünkü artık yeterli sayıda yedek hava yastığı bulundurduklarını belirtti.

Ayrıca, şirket, Fransa’daki sekiz fabrikasında onarım sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında yapılan çağrı sonucunda, 73 bin 800 kişiden 42 bin 400’ü onarım için kaydoldu, 17 bin 600 araç ise servise alındı.

Stellantis, 2009-2019 yılları arasında Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde satılan 530 bin C3 ve DS 3’ün 400 binden fazlasının onarıldığını bildirdi. Yurt dışında yaşayan Citroen kullanıcıları da bu konuda bilgilendirilmeye başlandı.

Ayrıca, bazı C3 sahipleri, "Başkalarının hayatlarını tehlikeye atma" ve "Aldatıcı ticari uygulamalar" iddialarıyla Stellantis aleyhine maddi tazminat talebinde bulundu. Takata skandalı, 2014 yılında patlak vermiş ve birçok büyük otomotiv markası, tehlikeli hava yastıkları yüzünden milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.